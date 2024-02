Triebkräfte der Besatzung

Wenn wir die gegenwärtigen Ereignisse im Gazastreifen und in Israel analysieren, erkennen wir die Tragweite des Besatzungsregimes, mit dem der israelische Staat die Herrschaft in den palästinensischen Gebieten ausübt. Das Wort »Besatzung« erweist sich in diesem Zusammenhang als eine höfliche Umschreibung für das, was in Wirklichkeit die Eroberung und Aneignung des Landes eines anderen Volkes mit militärischen Mitteln ist.

Der aus Kamerun stammende Historiker Achi...