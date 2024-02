Der Tarifkonflikt bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines geht in die nächste Runde: Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten aufgerufen, ab Sonntag für 48 Stunden bis einschließlich Montag abend die Arbeit niederzulegen. »Wir sind überzeugt, dass sehr viele Kollegen dem Streikaufruf folgen werden, weil die Zustimmung mit 95,6 Prozent in der Urabstimmung sehr gut war«, sagte ein VC-Sprecher am Sonntag der dpa. »Wir wollen unsere Forderungen durc...