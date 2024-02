Mitte Januar appellierten die deutschen Industrie- und Wirtschaftsverbände in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem EU-Lieferkettengesetz nicht zuzustimmen. Dann beschloss das FDP-Präsidium endgültig, die EU-Richtlinie abzulehnen. Am Donnerstag machten es die FDP-Minister Christian Lindner (Finanzen) und Marco Buschmann (Justiz) offiziell: Das Gesetz sei in der bisherigen Form »unzumutbar«. Und Scholz, der schon von verschiedenen Seiten aufgefordert wor...