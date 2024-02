Deutschland und Japan sind mit ihrem Pakt gegen China wieder einen Schritt weitergekommen: Am Montag schlossen die beiden Staaten in Tokio ein militärisches Abkommen, das gegenseitige logistische Hilfe etwa bei gemeinsamen Manövern ermöglicht. Japans Außenministerin Kamikawa Yoko und Deutschlands Botschafter in Japan, Clemens von Goetze, unterzeichneten ein sogenannte Übernahme- und Cross-Servicing-Abkommen (ACSA). Es erleichtert den Austausch von Lebensmitteln, Tre...