Die Contra-Organisation »Prisoners Defenders« mit Sitz in Madrid will Berichte über die Folgen der gegen Kuba verhängten US-Blockade und der Kampagne gegen medizinische Kooperationen der Republik verhindern. In einer Zivilklage fordert Javier Larrondo, der Vorsitzende der von der US-Regierung unterstützten Organisation, eine sechsjährige Haftstrafe und 50.000 Euro Schadenersatz für José Manzaneda, den Koordinator des in Bilbao sitzenden Onlineportals Cubainformación...