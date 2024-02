Die von Israel vorgebrachten Vorwürfe gegen UNRWA kamen just an dem Tag auf, an dem der Internationale Gerichtshof verfügte, Tel Aviv müsse Maßnahmen zur Verhinderung eines Völkermords im Gazastreifen ergreifen und ausreichend humanitäre Hilfsgüter in die Küstenenklave lassen. Nicht zuletzt deswegen sagte der frühere Koordinator des UN-Palästinenserhilfswerks, Matthias Schmale, gegenüber dem Deutschlandfunk, der Zeitpunkt der israelischen Vorwürfe komme ihm »sehr po...