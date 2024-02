James Joyce oder Gertrude Stein? Wer von beiden ist bedeutender für die kapitalistische Literatur? Das zu beurteilen, hängt ganz davon ab, was eine oder einer für wichtiger hält: den Gebrauchswert oder den Tauschwert.

Joyce ist der Gebrauchswertmann. Für sein Hauptwerk »Finnegans Wake« (1939) kreierte er in jahrzehntelanger Fisselarbeit ein Wort, in das so viele Bedeutungen, Andeutungen, Idiome gepresst worden sind, dass der Sinn nach allen Seiten überquillt. Nehmen...