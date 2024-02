Die Warenhauskette Galeria Kaufhof-Karstadt ist ihren Eigentümer René Benko los. Aber noch ist unklar, wie viele der 92 Filialen mit mehr als 15.000 Beschäftigten den Zusammenbruch der Signa-Gruppe überleben werden und wie viele Benko mit ins Grab reißen wird.

Der Insolvenzverwalter von Galeria, Stefan Denkhaus, versicherte in einer Firmenmitteilung vom Mittwoch: »Wir sprechen mögliche Investoren an, die ein operatives Interesse an Galeria haben« – anders als Benko,...