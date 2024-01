Mehr als 2,3 Millionen Menschen wohnen in Houston, Texas, am Golf von Mexiko, aber weit weg von der mexikanischen Grenze. In Houston wählte man zuletzt einen Demokraten, den Afroamerikaner Sylvester Turner, zum Bürgermeister. Houston gilt zudem als kalifornisierteste und neben Austin gleichsam zivilisierteste aller texanischen Städte. Man weiß sich hier nicht recht zu helfen angesichts des Grenzschutz und Migration betreffenden heiklen Konflikts, den Senator Gregory...