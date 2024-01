Eine Weile schien es, als habe das jahrzehntelang herrschende Militär in Myanmar ernsthaft eine Transformation zu zivilen und demokratischen Formen des politischen Systems zulassen wollen. Doch vor drei Jahren, am 1. Februar 2020, beendeten die Generäle den Übergang und putschten sich wieder an die Macht. In den folgenden Wochen stand der zwischen Indien wie Bangladesch im Westen und Thailand wie China im Osten gelegene Vielvölkerstaat mit seinen allein laut Verfass...