»Viele von uns wohnen in der Gegend und schwimmen einfach gern.« Und zwar in einem Schwimmbad, das »tief unter der Erde« liegt. So beginnt der lang erwartete Roman »Solange wir schwimmen« der 61jährigen US-amerikanischen Bestsellerautorin Julie Otsuka. 2012 erschien ihr großartiger Roman »Wovon wir träumten« auf deutsch. Darin erzählt Otsuka in der Wir-Perspektive über das Schicksal von Japanerinnen, die Anfang des vergangenen Jahrhunderts nach Kalifornien auswander...