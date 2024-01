Am Sonntag finden Präsidentschafts- und gleichzeitig Parlamentswahlen in El Salvador statt. Am 4. März folgen dann die Kommunalwahlen. Eigentlich dürfte Najib Bukele, der juvenile Präsident, der sich mit seiner speziellen Form von Ironie gerne als »coolsten Diktator Lateinamerikas« bezeichnet, gar nicht erneut antreten. Aber ein Urteil der von Bukele umbesetzten Verfassungskammer vom September 2021 legte den entsprechenden Artikel neu aus und machte somit den Weg fü...