Der Matador

Einen wunderschönen guten Morgen! Panama ist geschockt. Am Sonntag verstarb das Fußballidol des Landes, Luis Carlos »El Matador« Tejada Hansell im Alter von nur 41 Jahren an einem Herz-Kreislauf-Stillstand, verursacht offenbar durch einen Infarkt während eines Altherrenfußballmatches. Den Transport in einem Rettungswagen überlebte er nicht mehr. Um 16.14 Uhr informierte die Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) auf X über das tragische Ableben des Rekordtorschütze...