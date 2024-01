Wolz, Rücker, Schorn, Kockisch

Was unterscheidet Kommunisten und Anarchisten? Wo haben sie Gemeinsamkeiten? Am 31. Januar vor 50 Jahren hatte ein Defa-Film Premiere, der solche Fragen aufwarf: »Wolz – Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten« von Regisseur Günter Reisch. Autor war Günther Rücker, den es schon lange reizte, über das Verhältnis von Ungeduld und Disziplin, von spontaner und geplanter Aktion im Klassenkampf zu erzählen. Er orientierte sich an der Geschichte des Landarbeiterso...