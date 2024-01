Am Dienstag vergangener Woche haben sich erneut Vertreter Brüssels mit der Regierung in Sarajevo getroffen, um über Weichenstellungen auf dem Weg in die EU zu diskutieren. Angereits waren die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Premierminister der Niederlande und Kroatiens, Mark Rutte und Andrej Plenković. Von der Leyen war bereits im Oktober dagewesen und hatte wiederholt bekanntgegeben, dass Bosnien und Herzegowina (BiH) weiterhin zahlreiche Ref...