Die Chemietarifrunde 2024 passt in ein zwölfminütiges Youtube-Video. In diesem stellte Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) am Dienstag in groben Zügen vor, was der Vorstand gleichentags für die rund 585.000 Beschäftigten der Branche als Forderungskatalog beschlossen hatte. Dieser umfasst Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzung sowie betriebliche Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Am 30. Juni endet die Friedenspflicht.

Im Jahr 2022 hatte die IG B...