Die Bauernproteste in Frankreich reißen nicht ab. Seit fast drei Wochen blockieren Landwirte Autobahnen, werfen Reifen oder Abfälle vor Behörden. In Carcassonne wurde sogar ein Sprengsatz im Büro der Umweltbehörde DREAL gezündet, und Medienberichten zufolge wurden bereits zahlreiche Lastwagen aus dem Ausland geplündert und das darin geladene Obst und Gemüse auf die Straße geworfen, um gegen angeblich ungleiche Wettbewerbsbedingungen zu protestieren. Am Dienstag bloc...