Nicht ganz so lang wie in der griechisch-römischen Sage kreist Juno um Jupiter. Seit Juli 2016 nämlich. An Bord trägt die Sonde die Infrarotkamera JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), die ein Auge auf den Jupitermond Io wirft. Die eifersüchtige Gattin des Göttervaters interessierte sich von je her für dessen Liebschaften. Die Beobachtung der nach ihr benannten Sonde dient wissenschaftlichen Zwecken. Nun hat ein Forschungsteam um Ashley Gerard Davies vom Jet Propu...