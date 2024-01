Der frühere Geheimdienstchef und ultrarechte Politiker Hans-Georg Maaßen ist nicht länger Mitglied der CDU und hat damit eine weitere Hürde auf dem Weg zur Gründung seiner eigenen Partei genommen. Eine Parteisprecherin bestätigte am Samstag, dass Maaßens Austrittsschreiben in der Parteizentrale eingegangen ist. In seinem auf den 25. Januar datierten Austrittsschreiben, das er am Samstag auf...