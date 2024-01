Samstag, 20. Januar

Die überwältigende Teilnahme an den Demos gegen rechts hat der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz als »erfreulich« bezeichnet. Ausgerechnet. Der VS ist die Truppe, die der NPD so ähnlich ist, dass man diese nicht verbieten kann.

Sonntag, 21. Januar, Faust!

Die Zahl der Entgleisungen im Bundestag hat stark zugenommen, nach Angaben des Kraftwortbundesamtes gab es voriges Jahr 51 Ordnungsrufe. Am häufigsten wurde die AfD getadelt, schwere Sc...