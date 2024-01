Zuletzt wurde am Donnerstag im US-Bundesstaat Indiana ein Gesetzentwurf zur Ausweitung der Kinderarbeit eingebracht, Florida ist da schon weiter. Am Dienstag stimmten die Republikaner in Tallahassee für einen Entwurf, der die Beschäftigung von Minderjährigen in dem US-Bundesstaat erlaubt. Kara Gross, Direktorin der American Civil Liberties Union of Florida (ACLU), kritisierte, dass die Novelle »unverhältnismäßige Auswirkungen« auf marginalisierte und arme Bevölkerun...