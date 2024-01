Die in aktuellen Umfragen auf Bundesebene an der Fünfprozenthürde kratzenden Liberalen wollen ihre lauteste Fürsprecherin kriegerischer Eskalation nach Brüssel entsenden: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des »Verteidigungsausschusses« im Deutschen Bundestag und hervorragend in rüstungsindustrienahe Verbände eingebettete Transatlantikerin, soll am Sonntag von einem Parteitag zur Spitzenkandidatin für die EU-Wahl im Juni aufgestellt werden. Ihre Kampag...