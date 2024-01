Wien hat ein neues Stadtmuseum: Nach drei Jahren wurde das Wien-Museum am 6. Dezember 2023 wieder eröffnet. Das Gebäude im Resselpark nahe dem Karlsplatz am Rande des ersten Gemeindebezirks wurde grundlegend umgebaut und erweitert, auch eine neue Dauerausstellung erarbeitet. Ein Neubau des historischen Gebäudes aus dem Jahr 1959 kam nicht in Frage: Die Bausubstanz und Teile der Innenausstattung stehen unter Denkmalschutz. Eine Erweiterung hätte große Teile des Park...