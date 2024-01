Die US-Armee war schon vor dem israelischen Krieg gegen Gaza in der Region nicht sehr beliebt. Seit Mitte Oktober 2023 wurden US-Militärbasen im Irak und in Syrien rund 150mal von lokalen und regionalen bewaffneten Gruppen unter Beschuss genommen. Inzwischen wird die Politik der USA in der Region im Außen- und im Verteidigungsministerium in Washington einer Generalüberholung unterzogen. Diskutiert wird dabei anscheinend auch über einen möglichen Rückzug der US-Trupp...