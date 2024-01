Die Bundesrepublik soll mehr für den Trinkwasserschutz tun. Doch halte sie sich nicht an dafür geltende Verpflichtungen aus der EU-Nitratrichtlinie, befand die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und klagte. Das zuständige Oberverwaltungsgericht NRW in Münster wies die Klage am Donnerstag aus prozessualen Gründen ab, »bestätigt die Rechtmäßigkeit des Handelns der Bundesregierung damit jedoch nicht«, wie die DUH in einer Mitteilung erklärte.

Etwa 70 Prozent des Trinkwassers i...