Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch seinen zweitägigen Besuch in der Sozialistischen Republik Vietnam beendet. Er und sein Amtskollege Võ Văn Thưởng zeigten sich »zufrieden« mit den besprochenen und beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen wie Wirtschaft oder Bildung, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Vietnam News Agency (VNA).

Während seiner Reise sprach Steinmeier mit Premierminister Phạm Minh Ch...