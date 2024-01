Kaum ein Thema zeigt die Leere der Worthülse einer transatlantischen »Wertegemeinschaft« so deutlich wie die bis heute in den USA vollstreckte Todesstrafe. Was im deutschen Grundgesetz nach Artikel 102 unmissverständlich abgeschafft ist, kostete in den USA im vergangenen Jahr 24 Menschen das Leben. Ob gerechtfertigt oder nicht, wird bis heute lebendig diskutiert.

Für besonderes Aufsehen sorgt der Fall des US-Amerikaners Kenneth Smith. Der hatte sich im März 1988 von...