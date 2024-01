Die NATO will ihre Rüstungshilfe für die Ukraine auf ein länger währendes Fundament stellen. Wie die Beschaffungsagentur der Allianz in Brüssel am Dienstag mitteilte, hat sie mit Unternehmen aus Frankreich und Deutschland Verträge über die Produktion von 220.000 Granaten des gängigen Kalibers 155 Millimeter abgeschlossen. Beteiligt ist auf deutscher Seite das Unternehmen Junghans Microtec aus Dunningen in Baden-Württemberg. Es stellt Zünder her. Die Munition soll zu...