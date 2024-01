Seit Albin Kurti im März 2021 das Amt des Premierministers im Kosovo angetreten hat, gibt es dort eine stetige Verschärfung der Sicherheitslage, was unmittelbar auf die Politik Kurtis zurückzuführen ist. Übergriffe auf Minderheiten, insbesondere die serbische, und Repressionen durch seinen Justiz- und Polizeiapparat sind an der Tagesordnung in den serbischen Enklaven im Norden, aber vor allem im Süden des Kosovo. Mehr als 5.000 Serben haben die Region verlassen, sei...