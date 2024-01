Man hat sich angewöhnt, die Zombies der einschlägigen Filme und Serien als Spiegelbild unserer Konsumabhängigen zu deuten: Sie haben keinen Willen, tummeln sich in Einkaufszentren. Sie sind dumm und langsam. Sie stecken uns an und wollen unsere Gehirne. Auch ihren Gesichtern und Augen sieht man ihr Wesen an: Sie sind unheilbar verrottet und verkommen. Wenn nun die meisten dieser Charakteristika auch auf unsere digitalgeborenen Smombies (Smartphonezombies) zutreffen,...