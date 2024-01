Wie in Deutschland wächst auch in Frankreich die Wut der Bauern. Der Chef des größten Branchenverbandes FNSEA, Arnaud Rousseau, kündigte am Montag »neue Aktionen« an und forderte vor einem abendlichen Treffen mit dem kürzlich von Emmanuel Macron ernannten Premierminister Gabriel Attal »konkrete Antworten« auf die »Verzweiflung« der Landwirte. Sollte die Regierung nicht einlenken, »könnten wir am Anfang einer großen Protestbewegung stehen«, fügte sein Kollege von den...