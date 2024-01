Bereits fünf Tage nach der Vereidigung von Kongress und Regierung ist in Guatemala am Freitag ein neuer Parlamentsvorstand gewählt worden. Noch am vergangenen Sonntag hatten die Abgeordneten der sozialdemokratischen Partei Movimiento Semilla in einer turbulenten und umkämpften Sitzung erreicht, dass eine Mehrheit für ihren Kandidaten Samuel Pérez stimmte. Dadurch konnte Bernardo Arévalo als Präsident vereidigt werden. Am Mittwoch dann der Rückschlag. Das Verfassungs...