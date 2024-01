Gar von einer nationalen Krise sprach Audrey Mugeni, Mitbegründerin von »Femicide Count Kenya«, am Donnerstag gegenüber der britischen Tageszeitung The Guardian. Dabei bezog sie sich auf die gestiegene Zahl von Femiziden und Gewalt gegen Frauen in Kenia.

Allein im vergangenen Jahr wurden 152 Fälle getöteter Frauen in dem ostafrikanischen Land bekannt – das ist die höchste Zahl innerhalb von fünf Jahren. Doch dürfte dies nur die Spitze des Eisbergs sein, denn die Zah...