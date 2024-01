»Hu-Hu-Hudáček« skandierten knapp 5.400 begeisterte Zuschauer nach dem 3:2-Sieg ihrer Main-Frankfurter »Löwen« gegen Ingolstadt am 11. Januar und ließen die über 42 Jahre alte Eishalle einmal mehr erbeben. Es war ihr erster Erfolg nach zehn Niederlagen am Stück in der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Die Fans feierten vor allem den neuen Torhüter Július Hudáček. Der 35jährige Slowake, zuvor in der Kontinental-Hockey-League (KHL) aktiv und Anfang dieses Jahres im tsche...