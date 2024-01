In der Epoche des Frühkapitalismus wurden massenhaft Sklaven aus Afrika in die kolonialen Zentren Nord-, Mittel- und Südamerikas verschleppt. Der US-amerikanische Historiker Marcus Rediker, der seit den 1980er Jahren mehrere Bücher veröffentlicht hat, die sich zu einer kritischen Sozialgeschichte des atlantischen Raumes zusammenfügen, hat mit »Das Sklavenschiff« auch eine sehr lesenswerte Untersuchung dieser an Scheußlichkeiten reichen Ära vorgelegt. Das Buch erschi...