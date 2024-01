Argentiniens ultrarechter Staatschef Javier Milei setzt den rigorosen sozialen Kahlschlag ungeachtet zunehmender Proteste fort. Am Freitag kündigte seine Regierung eine Anhebung der Tarife für den öffentlichen Nahverkehr im Großraum Buenos Aires an. Je nach Entfernung steigen die Fahrpreise ab Februar zwischen 250 und 459 Prozent. Am Sonnabend wurden die Bezüge für mehr als 27.000 Leistungsempfänger des Sozialhilfeplans »Potenciar Trabajo« gestrichen. Trotz Repressi...