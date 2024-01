Mit Traktoren, einem Riesenhuhn und übergroßem Regenwurm protestierten in Berlin am Sonnabend um die 8.000 Bauern und Umweltaktivisten für eine Wende in der Landwirtschaft. Aufgerufen hatte diesmal nicht der Deutsche Bauernverband, sondern das Bündnis »Wir haben es satt«, dem neben Organisationen aus den Bereichen Umwelt- und Tierschutz, Ernährung, »Menschenrechte« und »Entwicklungszusammenarbeit« auch 35.000 Bäuerinnen und Bauern angehören. Anlass für die bereits 1...