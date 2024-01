In den Farben Palästinas

Schottland ist mal wieder Thema in Fußballdeutschland: Als die Vereinsführung von Celtic Glasgow die eigenen Ultragruppierungen Ende Oktober aus dem Stadion schmiss, hörte man den Aufschrei bis weithin über den Kanal. Der größte Ultra- und Groundhopping-Podcast »DWIDSwoch« fasste die Vorgänge in Folge 113 so zusammen: »Celtic Glasgow sperrt die Green Brigade (größte Ultragruppe von Celtic Glasgow, R. M.) aus. (…) Das hat mit der Pro-Palästina-Haltung der Gruppe zu t...