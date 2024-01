Fußball: Dritte Liga

Dynamo Dresden–Sandhausen

Im Hinspiel in Baden-Württemberg setzte es für die Herren der SGD die erste Saisonniederlage. Nun will das Team von Trainer Markus Anfang seinen direkten Aufstiegsplatz zementieren, während die Sandhäuser gen Platz drei schielen, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde.

MDR, Sa., 14.00 Uhr

Schmeckt. Immer.

Foodklassiker – Schupfnudeln, Pannfisch und Apfelkuchen

Einst als Resteverwertung gedacht, bei der de...