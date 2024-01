Spanien hat sein Veto gegen eine gemeinsame EU-Militärmission im Roten Meer aufgegeben. Das berichteten mehrere spanische Medien unter Berufung auf Regierungskreise am Donnerstag. Damit hat sich das politische Sicherheitskomitee der EU, bestehend aus Vertretern der 27 Mitgliedsländer, darauf geeinigt, drei Kriegsschiffe zu entsenden, so die Berichte. Die Entscheidung soll am 22. Januar kommuniziert werden. Ziel der Marinemission sei der Schutz von Handelsschiffen vo...