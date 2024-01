In die Auseinandersetzungen um die anhaltende Wasserprivatisierung durch die »Coopérative de l'eau 79« in Westfrankreich kommt keine Ruhe. Mit brennenden Gendarmerie-Transportern, 5.000 Tränengasgranaten und Hunderten Verletzten sind die Proteste von Sainte-Soline im März vergangenen Jahres im kollektiven Gedächtnis haftengeblieben. Was für die einen »Ökoterrorismus« war, bleibt für die anderen legitimer Widerstand gegen die industrielle Landnahme der Großbauern. Da...