Der Bundestag hat am Freitag darüber debattiert, wie die BRD das Sterben in der Ukraine weiter sicherstellen kann. Seitens der FDP war man dennoch zu Albernheiten aufgelegt: Die CDU/CSU-Fraktion legte einen Antrag zur gesteigerten Munitionsproduktion vor, in dem sie einen »Gesamtplan« für die Beschaffung forderte, sowie, dass den »Bedarfen der Bundeswehr, der Ukraine und weiterer Verbündet...