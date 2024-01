Die Ansarollah müssten »für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden«, was aber »nicht auf Kosten der jemenitischen Zivilbevölkerung geschehen« dürfe. So die Erklärung des US-Außenministeriums vom 17. Januar zur Einstufung der De-facto-Herrscher des Nordjemen als »Terrororganisation«. Man unternehme »wichtige Schritte, um etwaige negative Auswirkungen auf die Menschen im Jemen abzumildern«, so die Erklärung weiter. Während der 30tägigen Umsetzungsverzögerung werde...