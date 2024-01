Schon im Vorfeld zeichnet sich immer stärker ab, dass die in Pakistan am 8. Februar anstehenden Parlamentswahlen das Prädikat »fair« nicht verdienen. Die größte Oppositionspartei, die Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), musste vor dem Obersten Gericht dieser Tage eine weitere gravierende Niederlage einstecken. Sie hat ihr Wahlsymbol verloren. In einem Land, in dem viele Wähler nur rudimentär alphabetisiert sind, ist genau dieses für eine Partei ein doppelt wichtiges Mar...