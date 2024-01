Grau und frostig war Berlin, als sich der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) am Mittwoch nachmittag in den Räumen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes traf. Auch soziale Kälte herrscht in der Stadt. Ursprünglich sollte der Ausschuss im Rathaus Mitte tagen. Aber dort scheint man zur Zeit für die Jugendhilfe wenig übrig zu haben: Am Dienstag veröffentlichten knapp 30 Träger der Jugendhilfe einen Protestbrief gegen den sozialen Kahlschlag im Bezirk. Bis April sollen nä...