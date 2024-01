Oft kommt es nicht vor. Zu Jahresbeginn war es wieder soweit. Verdi-Chef Frank Werneke kritisierte die Bundesregierung. Die Ampel versuche, die hohen Kosten für den klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in den normalen Bundeshaushalt zu pressen, tadelte der Gewerkschafter am 11. Januar in Berlin. Die Gegenfinanzierung sei sachfremd und teils absurd. Als Beispiele nannte Werneke die geplante Kürzung der Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonenv...