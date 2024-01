Einen wunderschönen guten Morgen! Am kommenden Sonnabend beginnt, erstmals in Venezuela, das 14. Preolímpico Sudamericano (U23) des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol, bei dem die zwei Startplätze des Subkontinents für die olympischen Sommerspiele in Paris ermittelt werden. Das Turnier endet am 11. Februar. Gespielt wird in Caracas, Valencia und Barquisimeto. Spielberechtigt sind Kicker, die ab dem 1. Januar 2001 geboren wurden.

Das Jahr 2001 bedeutet mir v...