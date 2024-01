Die Ukraine will in der Schweiz einen »Friedensgipfel« zur Beendigung des Konflikts mit Russland ausrichten. Dies sagte ihr Präsident Wolodimir Selenskij am Montag nach einem Treffen mit der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd (Die Mitte) in Bern. Amherd erklärte die Bereitschaft der Schweiz, Gastgeberin eines solchen Treffens zu sein. Ob und wann es dazu kommt, blieb jedoch offen. Zu dem Treffen sollten alle Staaten eingeladen werden, die die »territoriale Int...