Im November 1927 stand in der Vossischen Zeitung über General Wilhem Groener zu dessen 60. Geburtstag zu lesen: »Groeners historische Stunde lässt sich sehr genau bezeichnen. Sie schlug an jenem grauen Novembertage, als in Spa der Erste Generalquartiermeister den Fernhörer hob und auf der geheimen Leitung, die seit kurzem Hauptquartier und Reichskanzlei verband, den neuen Chef der provisorischen Regierung, den Reichskanzler Friedrich Ebert, anrief. Am Abend des 10. ...