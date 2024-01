Bauernproteste in New York City? Viehtransporter stauen die Seventh Avenue? Gülle auf der Wall Street? Im Madison Square Garden, mitten in Manhattan, ist Westernsport leider nicht mehr als eine Posse. Getreu der Geschichte des Ortes – einer ehemaligen Wartehalle für Zugreisende, die vom Meister des Humbugs, dem Zirkusdirektor P. T. Barnum in eine Kuriositätenschau umfunktioniert wurde – kamen vergangenes Wochenende Großstädter, um sich an exotischer Folklore zu ergö...